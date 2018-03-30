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Начался призыв граждан на военную службу

Егор Левин
08:05 30.03.2018
1 апреля 2018 года начинается весенний призыв граждан на военную службу.
Начался призыв граждан на военную службу
Фото: Алексей Иванов / ТРК "Звезда"

В весеннюю призывную компанию на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 128 тысяч человек. Это на 10% меньше, чем весной прошлого года (142 тыс.чел.), из них — более 15,5 тысяч получивших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.

Снижение количества военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и увеличение в Вооруженных Силах доли профессионалов-военнослужащих по контракту синхронизировано с поставкой современных образцов вооружения и военной техники, а также строительством объектов инфраструктуры.

С осени прошлого года на службу призываются юноши, вступившие в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». «Юнармейцы» также включены в состав призывных комиссий, и большинство мероприятий военно-патриотической направленности на сборных пунктах будет проводиться с их участием.

Весной 2018 года Министерство обороны РФ начнет комплектовать еще четыре научные роты. В 2017 году было укомплектовано 12 подобных рот, в которых проходило службу 709 человек. Отбор в научные роты будет осуществляться персонально в ВУЗах и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, склонных к науке.

Также продолжится комплектование и спортивных рот. Сейчас функционируют 4 спортивные роты, в которых проходит службу 380 человек.

С этого года, в части категорий граждан, которые могут быть призваны на военную службу, приняты поправки на законодательном уровне. Состояние здоровья у многих призывников улучшилось, однако ранее законодательство не позволяло призывать их на военную службу. 29 декабря 2017 года был подписан Федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане до достижения 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Прогнозируется, что около трех тысяч молодых людей смогут исполнить свой воинскую обязанность, а после — воспользоваться всеми правами и социальным гарантиями, которые предоставляет законодательство Российской Федерации.

В целях более полного учета индивидуальных психологических особенностей призывников в Федеральный закон  «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения в части, касающейся профессионального психологического отбора. Учет стал обязательным как для подготовки граждан к военной службе, так и для призыва на военную службу, а его результаты будут учитываться призывными комиссиями при определении вида Вооруженных Сил, рода войск, в который гражданин будет направлен для прохождения службы.

Существует перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним, где призыв граждан на военную службу осуществляется 1 раз в год (весной или осенью). Перечень доступен на официальном сайте Минобороны РФ в разделе «Служба по призыву».

Перед отправкой к месту службы призывники будут переодеваться в повседневную форму одежды: для ВМФ – черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета.  Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты и несессер.

Призывники и увольняемые военнослужащие будут доставляться к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом. В воинские части, дислоцированные в Камчатском крае и Сахалинской области, доставка призывников будет осуществляться с использованием самолетов военно-транспортной и гражданской авиации, а также морским транспортом. На всем пути следования призывники обеспечиваются питанием. На военных аэродромах развернуты специальные пункты с трехразовым горячим питанием призывников, а также оборудованы спальные места. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах.

На официальном сайте Минобороны РФ в разделе «Контакты» молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов. В разделе «Призывникам» молодые люди получат пошаговую инструкцию «От призывника до солдата», которая поможет им при призыве и прохождении военной службы.

В разделе «Служба по призыву» призывники и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

С 15 мая 2018 г. в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начнет свою работу «прямая телефонная линия» по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

Напомним, ранее сообщалось о посещении 400 школьниками Дальневосточного ВОКУ в ходе акции  «День призывника».

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