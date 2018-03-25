С начала «гумпауз» из сирийской Думы выведено более 23 тыс. мирных жителей

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон по гуманитарному коридору в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин продолжается вывод мирного населения из города Дума в Восточной Гуте.

За последние сутки район покинули 1717 мирных жителей, а с 28 февраля организован выход 23398 человек, сообщили в Минобороны России.

Мирные жители, при содействии Центра по примирению враждующих сторон, возвращаются в освобожденные от боевиков населенные пункты Восточной Гуты Сакба и Кафер-Батна.

«Российский Центр по примирению враждующих сторон на всех пунктах пропуска гуманитарного коридора организует горячее питание, обеспечивает беженцев водой и продуктовыми наборами. Также российские военнослужащие в пунктах пропуска организовали медицинское обеспечение», - добавили в ведомстве.

За вчерашний день в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин российскими военнослужащими доставлено и роздано 500 продуктовых наборов, приготовлено 1300 порций горячей пищи.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 107710 человек.