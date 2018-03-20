За Владимира Путина проголосовали почти 90% военнослужащих – Шойгу

Явка военнослужащих, членов их семей и гражданских специалистов Минобороны на выборы президента РФ составила 99,2%.

«Личный состав проявил высокую гражданскую активность и продемонстрировал безусловную поддержку действующего президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина. За него проголосовали 89,7% военнослужащих и членов их семей», – сказал Шойгу в ходе совещания в военном ведомстве.

Министр подчеркнул, что явка была выше, чем на выборах 2012 года. При этом большая часть электората голосовала на общих избирательных участках.

На авиабазе Хмеймим голосование было проведено досрочно, 16 февраля.