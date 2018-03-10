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Первая группа боевиков покинула Восточную Гуту

Александра Арсентьева
09:27 10.03.2018
Ситуация на восточных окраинах Дамаска сейчас непростая. Для выхода мирных жителей из оккупированной боевиками зоны открыты два контрольно-пропускных пункта.

В Сирии боевики начали покидать Восточную Гуту. Первая партия из тринадцати террористов вышла из анклава через гуманитарный коридор. Этого удалось достичь путем долгих переговоров с лидерами радикалов, которые вели офицеры российского Центра по примирению.

Переговорный процесс при участии сирийских властей будет продолжен. Ситуация на восточных окраинах Дамаска сейчас непростая. Для выхода мирных жителей из оккупированной боевиками зоны открыты два контрольно-пропускных пункта. Однако бандиты, которые давно прикрываются гражданами как живым щитом, не дают им выйти из Гуты, обстреливая КПП и гуманитарный коридор.

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