Женский спецназ ВС РФ: разведчицы высадились с Ми-8 под Тамбовом

В Западном военном округе женщины-военнослужащие уникального соединения спецразведки провели тренировки по десантированию. Учения проходили в тамбовской области.

В полном боевом снаряжении женщины выполнили прыжки с парашютом из вертолета МИ-8 на минимальных высотах - всего 200 метров. Кроме того, дамы оттачивали навыки стрельбы из модернизированных автоматов Калашникова.

Теперь в планах разведчиц – прыжки с самолетов АН-12 и АН-26. В прошлом году именно это женское подразделение признали лучшим среди частей подобного профиля.