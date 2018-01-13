В Сирии за сутки более двухсот человек вернулись в свои дома

В Сирии за последние сутки в свои дома вернулся 201 человек, сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге Центра примирения враждующих сторон в САР.

Он отметил, что в провинции Дейр-эз-зор домой вернулись 154 сирийца, в провинции Алеппо – 38 и в провинции Хомс – девять.

Также российские военные доставили более двух с половиной тонн продуктов питания жителям населенного пункта Ачан-Эль-Мири провинции Алеппо.

«Гуманитарная помощь мирным жителям и примирение враждующих сторон остаются главными направлениями политического урегулирования в Сирийской Арабской Республике», - отметил Евтушенко.

К режиму прекращения боевых действий, благодаря совместной работе российского Центра по примирению, сирийских органов государственной власти и администраций провинций, присоединились населенные пункты Химейни провинций Хомс и Абу-Мрер провинции Алеппо.