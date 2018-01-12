Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Пять тонн продуктов доставили военные РФ в провинции Алеппо и Хомс

Наталья Вальханская
22:46 12.01.2018
Также за последние сутки военные врачи Центра по примирению оказали медицинскую помощь 349 сирийцам.
Пять тонн продуктов доставили военные РФ в провинции Алеппо и Хомс
Фото: Минобороны РФ

Центр по примирению враждующих сторон совместно с Комитетами нацпримирения провинций продолжают работу по оказанию гуманитарной помощи населению в наиболее пострадавших районах Сирии.

Так, в пятницу, 12 января, более пяти тонн продуктов питания было доставлено жителям населенных пунктов Хирбет-Огла в провинции Алеппо и Баду в провинции Хомс, сообщил на брифинге генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он также добавил, что жителям Хирбет-Оглы и Баду была оказана медицинская помощь. За ней обратились пятьдесят сирийцев, включая 15 детей.

Гуманитарные акции прошли также в Эль-Хусейнии в провинции Дейр-Эз-Зор, куда была доставлена питьевая вода, а в Сальхиях врачи осмотрели 43 вернувшихся беженца, включая 17 детей.

Военные врачи Центра по примирению за сутки оказали медицинскую помощь 349 сирийцам, из которых хирургическую помощь получили 164 человек, а терапевтическую – 185.

Всего за сутки 271 житель Сирии смог вернуться в свои дома. Из них 223 человека в провинции Дейр-Эз-Зор, в провинции Алеппо - 25, в провинции Хомс - 23 человека.

Евтушенко отметил, что в результате совместной работы Центра по примирению, сирийских силовых структур и администрации провинции Алеппо подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тарфави к режиму прекращения боевых действий.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Реакция на провокацию в Сирии и возвращение военных кораблей Украине: ключевые заявления Путина журналистам
Дата12.01.2018, 08:09
Реакция на провокацию в Сирии и возвращение военных кораблей Украине: ключевые заявления Путина журналистам
Три тысячи комплектов боевой экипировки «Ратник» поступило в войска ЮВО
Дата13.01.2018, 02:13
Три тысячи комплектов боевой экипировки «Ратник» поступило в войска ЮВО
В США заподозрили «русских хакеров» в подготовке к Олимпиаде-2018
Дата12.01.2018, 10:31
В США заподозрили «русских хакеров» в подготовке к Олимпиаде-2018
Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил НПО «Сатурн» и ССЗ «Вымпел»
Дата12.01.2018, 10:17
Заместитель министра обороны Юрий Борисов посетил НПО «Сатурн» и ССЗ «Вымпел»
Угроза с неба: как Росгвардия будет уничтожать беспилотники террористов
Дата11.01.2018, 11:21
Угроза с неба: как Росгвардия будет уничтожать беспилотники террористов
«Волга» особого назначения и советский «маслкар»: как сотрудники КГБ охотились на шпионов
Дата09.01.2018, 08:44
«Волга» особого назначения и советский «маслкар»: как сотрудники КГБ охотились на шпионов
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Дата30.12.2017, 09:00
Экзамен боем: каким был для российской армии уходящий 2017-й
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
03:10 В стране и мире
Видео
ЦИК завершил прием документов от кандидатов на пост президента
23:30 В стране и мире
Видео
США хотят увеличить ядерный потенциал для «сдерживания» России
21:35 В стране и мире
США добавили в список санкций по Ирану 14 физических и юридических лиц
20:00 В стране и мире
Видео
Из-за взрыва газа в омской пятиэтажке нарушена конструкция здания
19:42 В стране и мире
Российским полицейским разрешили отдыхать в 13 странах
События дня
События дня
«Новая Звезда»
Конфликт в Донбассе
Война в Сирии
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Путин: Россия готова отдать Украине корабли и авиатехнику из Крыма Видео
Путин: Россия готова отдать Украине корабли и авиатехнику из Крыма
В Новосибирске собрали «танк» из двух автомобилей «Лада» Видео
В Новосибирске собрали «танк» из двух автомобилей «Лада»
Лиса и кот не поделили миску с едой на Камчатке Видео
Лиса и кот не поделили миску с едой на Камчатке
Американских специалистов насторожил «загадочный русский беспилотник»
Американских специалистов насторожил «загадочный русский беспилотник»
Я Вам что, проститутка? – фанатка Киркорова устроила певцу скандал в Майами Видео
Я Вам что, проститутка? – фанатка Киркорова устроила певцу скандал в Майами
Британские СМИ назвали российскую «Дрель» неуловимой авиабомбой
Британские СМИ назвали российскую «Дрель» неуловимой авиабомбой
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.