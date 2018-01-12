Пять тонн продуктов доставили военные РФ в провинции Алеппо и Хомс

Центр по примирению враждующих сторон совместно с Комитетами нацпримирения провинций продолжают работу по оказанию гуманитарной помощи населению в наиболее пострадавших районах Сирии.

Так, в пятницу, 12 января, более пяти тонн продуктов питания было доставлено жителям населенных пунктов Хирбет-Огла в провинции Алеппо и Баду в провинции Хомс, сообщил на брифинге генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он также добавил, что жителям Хирбет-Оглы и Баду была оказана медицинская помощь. За ней обратились пятьдесят сирийцев, включая 15 детей.

Гуманитарные акции прошли также в Эль-Хусейнии в провинции Дейр-Эз-Зор, куда была доставлена питьевая вода, а в Сальхиях врачи осмотрели 43 вернувшихся беженца, включая 17 детей.

Военные врачи Центра по примирению за сутки оказали медицинскую помощь 349 сирийцам, из которых хирургическую помощь получили 164 человек, а терапевтическую – 185.

Всего за сутки 271 житель Сирии смог вернуться в свои дома. Из них 223 человека в провинции Дейр-Эз-Зор, в провинции Алеппо - 25, в провинции Хомс - 23 человека.

Евтушенко отметил, что в результате совместной работы Центра по примирению, сирийских силовых структур и администрации провинции Алеппо подписано соглашение о присоединении населенного пункта Тарфави к режиму прекращения боевых действий.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо, Дамаск, Хама и Эль-Кунейтра.