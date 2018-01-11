В Сирии за сутки 234 человека вернулись в свои дома

Центр по примирению враждующих сторон продолжает проведение мероприятий по урегулированию сирийского кризиса. Мониторинг соблюдения режима прекращения боевых действий в Сирии обеспечивается российско-иранско-турецким совместным Координационным центром.

За сутки центром фиксировались случаи нарушения режима в городе Дамаске и провинции Идлиб. Отмечается, что обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

При этом в зоне деэскалации «Восточная Гута» боевиками вооруженных формирований оппозиции и террористических группировок были обстреляны позиции сирийской республиканской гвардии в районе Мухайям-аль-Вафедин. В ответ огонь не открывался.

В отделе Центра по примирению в Дамаске была проведена встреча с шейхами, которые имеют влияние на вооруженные формирования оппозиции. На встрече прорабатывались основные вопросы по организации примирения в населенных пунктах Даиль и Этбаа в провинции Деръа.

В ходе оказания гумпомощи жителям населенного пункта Маалюля провинции Риф Дамаск были доставлены предметы личной гигиены и продукты питания, весом свыше двух с половиной тонн. В рамках акции «Юнармия России – детям Сирии!» в Маалюле 197 детям подарили одежду и рюкзаки с канцелярскими принадлежностями, которые были собраны российским юнармейским движением.Военные врачи оказали медицинская помощь 106 сирийцам, включая 35 детей.

Также Центром по примирению обеспечено безопасное проведение гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб в провинции Деръа. Жителям доставлены хозяйственные принадлежности доставлены и продукты питания, весом 240 тонн.

За сутки в свои дома вернулись 234 человека, в том числе в провинциях Хомс – 13, Дейр-эз-Зор – 201, Алеппо – 20 человек.