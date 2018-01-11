Новейшие Ми-171А2 проведут тестовые полеты при температуре –50 градусов

Холдинг «Вертолеты России» собирается подтвердить возможность эксплуатации новейших многоцелевых вертолетов Ми-171А2 в сложных климатических условиях. Для этого на месяц отправляет в Якутию две машины с испытателями.

«Предусмотрено около 20 полетов при температуре окружающего воздуха от –45 до –50 градусов по Цельсию и погодных условиях, вызывающих обледенение», – сообщили в пресс-службе.

По словам исполнительного директора Московского завода имени Миля Сергея Романенко, подтверждение возможности использования Ми-171А2 при низких температурах поможет расширить круг потенциальных эксплуатантов вертолета.

Ми-171А2 – современная модификация Ми-8. Вертолет получил новые несущий и рулевой винты, трансмиссию и автоматику.

«Цифровой автопилот позволяет так же, как и на лайнерах, выполнять полет в автоматическом режиме, заходить на посадку с помощью курсо-глиссадной системы и другие прелести большой авиации», – рассказали недавно телеканалу «Звезда».

Надо сказать, что для работы в суровых условиях Севера Минобороны России закупает «Терминаторы» Ми-8АМТШ-ВА (военные арктические). Они комплектуются дополнительными баками, которые позволяют преодолевать расстояния до 1300 километров, газотурбинным двигателем ВК-2500-03 и вспомогательной силовой установкой ТА-14.