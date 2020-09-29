Борисов заявил, что российская оборонка заместила украинские комплектующие отечественными разработками

Россия полностью ликвидировала зависимость от украинских комплектующих в оборонной промышленности, также найдены альтернативные поставщики продукции взамен партнеров из НАТО. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Микроэлетроника-2020» в Ялте, куда в эти дни съехались крупнейшие производители радиоэлектронной продукции.

«Ежегодно мы докладываем Верховному главнокомандующему о результатах импортозамещения. Насколько я понимаю, все ключевые моменты и зависимость от поставок украинских производителей уже пройдены, мы заместили основные решения отечественными разработками. Что касается замещения стран НАТО, то ключевые позиции здесь обеспечены», - сказал вице-премьер.

По словам Борисова, для обеспечения технологической устойчивости и безопасности, очень важно иметь собственные наработки.

«И вот все представители отрасли, а здесь, по сути, ведущие специалисты собраны, главные, генеральные конструктора, технологи. Как раз в течение пяти дней будут решать задачи, как им максимально обеспечить присутствие для российской экономики своей продукции», - подчеркнул он.

В то же время вице-премьер констатировал, что все комплектующие заместить невозможно, поэтому РФ выстраивает связи с поставщиками с Юго-Восточной Азии.