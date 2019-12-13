Путин посетил предприятие «КамАЗ» в Татарстане
Президент ознакомился с новыми производственными линиями предприятия, которое отмечает сегодня 50-летний юбилей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Набережные Челны, где посетил Публичное акционерное общество «КамАЗ».
Главу государства сопровождали полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также президент Татарстана Рустам Минниханов, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин.
Публичное акционерное общество «КамАЗ» - российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизелей.
Автомобили, которые производятся на предприятии, широко используются как в народном хозяйстве, так и в вооруженных силах России.
Российская команда неоднократно побеждала на КамАЗах в международном ралли «Дакар».