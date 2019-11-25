Названы сроки окончания испытаний Ту-95МС с модернизированным двигателем

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС завершит государственные испытания с модернизированным турбовинтовым двигателем НК-12МПМ летом 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор авиационного конструкторского бюро «Туполев» Александр Конюхов.

«В рамках ГСИ Ту-95МС с модернизированным двигателем НК-12МПМ мы выполнили примерно половину полетов», - приводит «Интерфакс» его слова.

Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического бомбардировщика, дальность его полета и другие параметры, сообщили «Звезде» в пресс-службе ПАО «Туполев».

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет имеет турбовинтовые двигатели. На тот момент только такие силовые установки позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров, для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.