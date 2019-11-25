Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Названы сроки окончания испытаний Ту-95МС с модернизированным двигателем

Андрей Аркадьев
10:32 25.11.2019
Новый двигатель НК-12МПМ позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического бомбардировщика.
Названы сроки окончания испытаний Ту-95МС с модернизированным двигателем
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС завершит государственные испытания с модернизированным турбовинтовым двигателем НК-12МПМ летом 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор авиационного конструкторского бюро «Туполев» Александр Конюхов.

«В рамках ГСИ Ту-95МС с модернизированным двигателем НК-12МПМ мы выполнили примерно половину полетов», - приводит «Интерфакс» его слова.

Ту-95МС оснащен модернизированными турбовинтовыми двигателями НК-12МПМ разработки и производства ПАО «Кузнецов» и воздушными винтами АВ-60Т производства НПП «Аэросила». Обновленная силовая установка позволит улучшить летные характеристики и полезную нагрузку стратегического бомбардировщика, дальность его полета и другие параметры, сообщили «Звезде» в пресс-службе ПАО «Туполев».

Ту-95 создан на пике холодной войны как ответ на создание в США бомбардировщика Convair B-36. Самолет имеет турбовинтовые двигатели. На тот момент только такие силовые установки позволяли достигнуть дальности полета в 12 тысяч километров, для того, чтобы в случае войны «доставить» заряды до США.

Первый боевой опыт самолет получил в ходе операции российских ВКС в Сирии, когда бомбардировщики с помощью крылатых ракет нанесли удар по объектам террористов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.11.2019, 10:28
Энергетикам удалось восстановить теплоснабжение в 113 домах Новосибирска
Дата25.11.2019, 09:15
Спецназ ЮВО применил комплекс «Стрелец» на учениях на Северном Кавказе
Дата24.11.2019, 10:09
Уайлдер нокаутировал Ортиса, сохранив титул чемпиона мира
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата25.11.2019, 10:25
Первый Ту-160М поступит в войска в 2021 году
Дата24.11.2019, 18:43
Тайна белого движения: что было в проданных в Париже архивах Колчака
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:14 ОПК
Войска ВВО усилены арктическими «Терминаторами»
10:57 В стране и мире
Видео
В МЧС назвали причину рекордного отлива в Азовском море
10:56 В стране и мире
Видео
Из-за 50-градусных морозов в школе в Верхоянске отменили занятия
10:44 ОПК
Одиннадцатый российско-турецкий патруль начал свою работу в Сирии
10:32 ОПК
Названы сроки окончания испытаний Ту-95МС с модернизированным двигателем
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Названы 10 продуктов, которые могут заменить лекарства
Врачи назвали главные симптомы дефицита витамина D в организме
Видео
Политический пат: как Украина готовится к встрече «нормандской четверки»
Видео
В Индии «летающая» машина убила человека: видео
Пятый элемент: физики обнаружили новую силу во Вселенной
Видео
Водное перемирие: жестокая атака анаконды на оленя попала на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.