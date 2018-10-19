Названы сроки поступления в ВДВ новейшей пушки «Спрут-СДМ1»

Госиспытания новейшей противотанковой пушки для крылатой пехоты начнутся в декабре, а в войска «Спрут-СДМ1» поступит через два года, заявил Сердюков в ходе посещения Волгоградской машиностроительной компании «ВгТЗ».

«Государственные испытания этой машины, которую мы все ждем, состоятся в декабре этого года. Пройдут они в течение следующего года и планируем, что с 2020 года машина начнет поступать в войска»,- сказал Сердюков.

Командующий подчеркнул, что в рамках программы вооружений до 2028 года ВДВ получит дивизионный комплект «Спрутов».

Главная особенность СПТП «Спрут-СДМ1» - пушка 2А75М, боевые характеристики которой практически соответствуют орудиям, которые устанавливаются на основные танки Т-72 и Т-90.