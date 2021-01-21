Специалисты ОМОН «Русич» рассказали о технике инженерных подразделений Росгвардии

В честь 320-летия инженерных войск РФ саперы ОМОН «Русич» Главного управления Росгвардии по Московской области продемонстрировали свои возможности и рассказали об особенностях своей службы.

Одной из передовых разработок отечественной оборонной промышленности, имеющейся в распоряжении ОМОН «Русич», является специальный подвижный комплекс «Каркас». Он оснащен оборудованием, необходимым для максимально безопасной работы сапера, в том числе переносным рентгено-телевизионным комплексом, радиолокатором для обнаружения управляемых взрывных устройств. Предназначен для выезда сотрудников на места происшествий вне городских условий, обнаружения, разведки и локализации взрывных устройств.

Еще один образец техники – это модернизированный мобильный робототехнический комплекс МРК-15. Он позволяет вести инженерную разведку, досматривать транспорт, дистанционно обнаруживать, а также обследовать и обезвреживать взрывоопасные предметы.

Саперы Росгвардии также снабжены передвижным комплексом для поиска и обезвреживания взрывоопасных объектов «Аракс». Мобильный робототехнический комплекс КРММ-06, входящий в состав «Аракса», предназначен для доставки груза массой до 1,5 кг на удаление до 200 метров. Комплекс имеет две видеокамеры, отличается высокой проходимостью, возможностью транспортировки грузов различного назначения, способен выполнять задачи в любую погоду и время года.

Задачи, которые сегодня решают сотрудники инженерно-технических подразделений ОМОН, зачастую связаны с риском для жизни. Они привлекаются для проверки мест массового пребывания граждан, а также при обнаружении подозрительных предметов. Только в прошлом году сотрудниками инженерно-технического отделения подмосковного ОМОН «Русич» осуществлено около 200 выездов.

«Умелое применение знаний личным составом подразделения и качественное использование стоящих на вооружении образцов инженерной техники и специального оборудования – залог успешного выполнения стоящих перед подразделением задач. Но главное, что у нас есть – это люди», - отметил начальник инженерного-технического отделения ОМОН «Русич» ГУ Росгвардии по Московской области майор полиции Михаил Жакслыков.

Инженерно-технические подразделения ОМОН сегодня являются одними из самых востребованных и технически оснащенных подразделений Главного управления Росгвардии по Московской области. В их состав входят высококвалифицированные специалисты, в том числе взрывотехники и кинологи, которые вносят существенный вклад в обеспечение общественной безопасности, умело и эффективно применяют современные средства для обезвреживания взрывоопасных предметов.