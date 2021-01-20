«Ярослав Мудрый» отстрелялся из комплекса «Кортик» на Балтике: видео

Экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» провел учения в Балтийском море, в ходе которых отработал отражение атаки с воздуха. В роли противников выступили бомбардировщики Су-24 и противолодочные вертолеты Ка-27.

Тренировки проходили в разное время суток, в том числе и ночью, при неблагоприятной погоде, при нулевой видимости, поэтому стрельба на корабле велась по приборам. Цель необходимо брать на сопровождение задолго до того, как она покажется на горизонте, вне зависимости от времени суток и метеоусловий.

«Наш корабль может видеть и под водой, и над водой, и в воздухе. Он является сторожевым кораблем, у нас есть все средства необходимые - и гидроакустические, и радиотехнические. Как правило, ночью даже, бывает, лучше видит корабль, чем днем», - рассказал Константин Михайлов, командир радиотехнической боевой части корабля «Ярослав Мудрый».

С утра и до глубокой ночи экипаж сторожевика отрабатывает действия по отражению ракетного удара. «Ярослав Мудрый» подготовился к атаке. Слева по борту корабль увидел воздушную низколетящую цель и классифицировал ее как противокорабельную ракету. Пока она находилась вне пределов прямой видимости, ее уже сопровождал ракетно-артиллерийский комплекс ближнего боя «Кортик».

Дальность действия «Кортика» - около десяти километров. Высота цели может быть от нескольких метров до нескольких километров, но вероятность ее поражения - почти сто процентов.

«Достаточно эффективный комплекс, работаем мы постоянно им, то есть на всех учениях это одно из основных средств противовоздушной обороны корабля, которое способно поражать как воздушные, так и надводные цели», - отметил Антон Недвигин, командир ракетно-артиллерийской боевой части корабля «Ярослав Мудрый».

Трескучие крещенские морозы, обледеневшая палуба, снежные заряды и туман попеременно - для экипажа корабля «Ярослав Мудрый» это нормальные условия боевой подготовки, которая не прекращается никогда.