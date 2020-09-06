«Очень хороший уровень»: Бувальцев подвел итоги «Танкового биатлона»

Учитывая результаты международного «Танкового биатлона», можно предположить, что и второй российский состав, и третий также имели шансы на пьедестал в состязаниях. То есть, у нас длинная скамейка запасных. Об этом и других итогах «Танкового биатлона» в разговоре со «Звездой» рассказал Начальник Главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Иван Бувальцев.

По его словам, танковые экипажи Восточного военного округа показали очень хороший уровень подготовки. Также Бувальцев похвалил танкистов Южного округа и отметил экипажи 1-й танковой армии.

Он подчеркнул, что АрМИ дают танковым войскам очень многое. В четырехэтапных отборочных состязаниях участвуют более 500 тысяч военнослужащих. По его словам, из-за успехов соревнующихся было принято решение поменять некоторые нормативы, например, по загрузке боеприпасов, а инженеры перекрывают свои нормативы в два раза. Бувальцев подчеркнул, что российские танкисты развивают очень большую скорость по пересеченной местности.

«84 километра – это наш рекорд 2019 года. Сегодня экипажи стабильно 81 километр развивают. Наши коллеги – от 74 до 78 километров», - сказал Бувальцев.

Он отметил, что победители «Танкового биатлона» прошлых лет не могут участвовать в новых конкурсах, но они становятся наставниками команд. Также он анонсировал создание школ или циклов подготовки высококлассных специалистов.

«По указанию министра обороны мы с декабря будем применять в подготовке танкистов и экипажей БМП так называемые школы или циклы подготовки высококлассных специалистов, где, к примеру, по “Танковому биатлону” будет школа “Стальной характер”», - сказал Бувальцев.

По его словам, циклы откроют на базе двух центров на Дальнем Востоке и в Западном военном округе, где штатные экипажи пройдут дополнительную подготовку, месячный курс. Преподавателями будут победители и призеры АрМИ.