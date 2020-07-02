Залпы гаубиц: артиллерия прикрыла наведение понтонной переправы в Приморье

Военнослужащие навели паромную переправу под прикрытием артиллерии на учениях в Приморье, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«В ходе учения подразделения беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" применялись для разведки позиций артиллерии условного противника. Операторы БЛА оперативно обнаружили позиции минометов и самоходных артиллерийских установок "противника" и передали их координаты на пункт управления огнем самоходных артиллерийских установок "Акация"», - говорится в сообщении.

Залпами САУ артиллеристы уничтожили мишени, имитирующие технику противника, после чего сменили огневые позиции. Под прикрытием огня понтонеры с помощью буксирных катеров БМК-460 оперативно навели паромную переправу.

САУ 2С3М «Акация» - 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, тактических средств атомного оружия, пунктов управления.

Беспилотный комплекс «Орлан» создан для ведения наблюдения за протяженными и локальными объектами в труднодоступной местности, в том числе при проведении поисковых и ремонтных работ. Является одним из основных БПЛА ВС РФ.