Российские и китайские военные врачи провели телемост по вопросу борьбы с коронавирусом

Российские медики провели видеоконференцию с китайскими коллегами по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями. Мероприятие состоялось в Центре координации медицинского обеспечения Министерства обороны РФ.

Во время телемоста стороны обсудили темы диагностики и лечения коронавирусной инфекции, лечение тяжелых форм ее течения, а также подготовку медиков и организаций к оказанию помощи заболевшим.

От российской стороны в мероприятии приняли участие ведущие военные ученые и врачи, принимающие активное участие в разработке методов борьбы с коронавирусом. Китайские коллеги также поделились своим опытом по данному вопросу.

В ближайшие дни новая информация специалистов из КНР будет учтена при проведении практической работы военно-медицинской службы. Военные специалисты работают в тесном взаимодействии с Минздравом РФ, а также органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации и территориальными управлениями Роспотребнадзора. Санитарные врачи военных округов и Северного флота принимают активное участие в заседаниях региональных оперативных штабов.