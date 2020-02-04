Шойгу: количество ДТП в Вооруженных силах снизилось в два раза

Количество аварий и число погибших в Вооруженных силах снизилось в два раза, этому способствовали масштабные профилактические мероприятия, заявил в среду министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Масштабные профилактические и контрольные мероприятия позволили вдвое снизить количество аварий на дорогах с участием служебного транспорта и число погибших», - заявил Шойгу.

Он уточнил, что в прошлом году органы военной автоинспекции сопроводили более 19 тысяч воинских колонн, провели масштабные профилактические и контрольные мероприятия.

Министр подчеркнул, что вместе с тем ДТП по-прежнему остаются одной из главных причин гибели военнослужащих.