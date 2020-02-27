Точность и слаженность: кадры учений разведчиков ЦВО под Кемерово
На полигоне Юргинский в Кемеровской области прошли батальонные тактические учения военнослужащих разведывательных подразделений мотострелкового соединения 41 общевойсковой армии ЦВО.
После обнаружения колонны военной техники условного противника, разведчики передали данные в командный пункт. Для уничтожения «врага» были направлены военнослужащие артиллерийских подразделений на модернизированных самоходных установках 2С19М2 «Мста-С».
Пока колонна двигалась к цели, командирам артиллерийских батарей разведчики передавали уточненные данные о перемещении «вражеской» техники. Приблизившись на безопасное расстояние боевые расчеты артиллерийских установок произвели стрельбу по целям осколочно-фугасными снарядами.
В батальонных тактических учениях приняли участие более 800 военнослужащих, и было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.