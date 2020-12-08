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На предельно малых высотах: вертолетчики ЗВО провели командирские полеты в Петербурге

Кирилл Васин
23:34 08.12.2020
В ходе полетов было выполнено три летные смены, совершено более 70 взлетов и посадок воздушных судов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

В Санкт-Петербурге в отдельном вертолетном полку Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) прошли первые в новом учебном году командирские полеты, сообщили в пресс-службе ЗВО.

© Минобороны России

Авиационные экипажи, возглавляемые командным составом полка на многоцелевых транспортных вертолетах Ми-8, разведывательно-ударных Ми-24 и Ми-28 «Ночной охотник» отработали основные и наиболее сложные элементы пилотирования, полеты на предельно малых высотах, в сложных метеорологических условиях, посадку по приборам, полеты с одним задросселированным двигателем, а также маневры ухода от средств поражения.

© Минобороны России

Кроме того, во время командирских полетов отрабатывается взаимодействие экипажей с наземной группой руководства полетами на контрольно-диспетчерском пункте.

«Основной особенностью таких полетов является то, что задействован только руководящий состав авиационных подразделений от командира звена до командира полка. В ходе полетов вырабатывается единая методика выполнения полетных заданий, которой будут руководствоваться молодые летчики в ходе боевой учебы», - отметил летчик первого класса командир вертолетного полка полковник Рашид Халимов.

В ходе полетов было выполнено три летные смены, совершено более 70 взлетов и посадок воздушных судов.

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