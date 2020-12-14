Очистка территорий: саперы применили комплекс разминирования МИКР в Чечне

Новейший мобильный инженерный комплекс разминирования (МИКР) применили саперы в Чечне во время расчистки сельхозугодий от взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Объем работ составлял 928 га земель, намеченные мероприятия удалось завершить к середине августа 2020 года, таким образом, план был выполнен на 151%», - приводит пресс-служба слова командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова.

В комплекте МИКР есть четыре типа миноискателей, модернизированные блокираторы взрывных устройств и несколько типов поисково-досмотровых комплексов.

МИКР впервые был представлен на международном военно-техническом форуме «Армия-2016». Основные задачи комплекса - разведка местности, помещений, транспорта, обнаружение места расположения взрывоопасных предметов, а также их обезвреживание и ликвидация.