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Отражение атаки «диверсантов» и разведка беспилотниками: связисты ВДВ провели учения в Подмосковье

Роман Захаров
04:02 20.10.2020
В маневрах было задействовано более 500 военнослужащих и 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В рамках тактических учений гвардейского соединения управления Воздушно-десантных войск РФ в Московской области подразделения связи ВДВ и боевого охранения мобильных узлов связи, с получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, были подняты по тревоге и на штатной технике выдвинулись в указанный район, где развернули полевые пункты управления в интересах командования ВДВ для организации управления соединениями и воинскими частями Воздушно-десантных войск в ходе ведения боевых действий.

По прибытии в указанный район личный состав подразделений провел его доразведку с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и современных комплексов разведки.

Одновременно подразделения охраны отработали вопросы организации походного охранения и сопровождения подразделений связи на марше в ходе выдвижения в район развертывания пунктов управления, выставления сторожевых постов и контрольно-пропускных пунктов для обеспечения безопасности района сосредоточения.

В дальнейшем была организована работа по защите полевых узлов связи от проникновения диверсионных групп путем патрулирования местности, организации секретов с применением аппаратуры технических средств охраны и служебных караульных собак.

В последствии подразделения охраны отразили нападение на пункты управления диверсионных групп условного противника, с последующим их блокированием и уничтожением.

Всего в учениях было задействовано более 500 военнослужащих и 40 единиц вооружения, военной и специальной техники (комплексные радиостанции и аппаратные Р-142 и АПЕ-5К на базе автомобилей КамАЗ, П-238 на базе бронеавтомобилей «Тигр», а также бронеавтомобили «Тигр» подразделений охраны, вооруженные 12,7-мм крупнокалиберными пулеметами «Корд», экипировка военнослужащих «Ратник» и автоматы АК-12).

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