Досрочная демобилизация и отказ от отсрочки: новые правила призыва в армию

В сентябре в России вступают в силу поправки к законопроекту «О воинской обязанности и военной службе».

Отныне некоторые призывники получают возможность досрочно демобилизоваться. Для этого проходящим срочную службу необходимы веские основания, например рождение второго ребенка. Для увольнения нужно будет подать заявление.

Поправки вступают в силу с 1 сентября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Воспользоваться правом могут в том числе и те, кто был призван на военную службу до вступления поправок в силу.

Кроме того, в связи с изменениями ряд призывников, которые были освобождены от службы в армии или имеют отсрочку, могут отправиться в войска. Речь идет о студентах и специалистах с ученой степенью и о братьях или сыновьях военных, павших во время службы.