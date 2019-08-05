Лучшие врачи Минобороны готовятся к АрМИ-2019: «Военно-медицинская эстафета» стартовала в Узбекистане

В Узбекистане стартовал конкурс среди медицинских сотрудников. В среднеазиатской республике конкурс проходит впервые в истории Армейских игр.

В торжественной церемонии открытия принял участие заместитель министра обороны Тимур Иванов, который передал поздравления и пожелания удачи участникам от Сергея Шойгу. Вечером всех участников ждал праздничный концерт.

«У нас было время осмотреть всю базу. Могу сказать, что коллегам удалось сделать действительно комфортные условия для участников», - сказал Иванов.

Он также отметил, что все 11 человек в российской команде готовы к соревнованиям и нацелены на тренировки.

«Военно-медицинская эстафета» - состязание медицинских сотрудников в индивидуальном мастерстве и командном первенстве, а также на лучшего механика-водителя. Команду составляют: начальник, тренер, переводчик, мужская команда (врач, три медспециалиста, водитель, два запасных участника), женская команда (врач, три медспециалиста, водитель, двое запасных), один представитель техперсонала, два человека обслуживания войсковой техники.