Минобороны РФ показало кадры загрузки «Ярсов» в пусковые шахты

Это позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения.
17-12-2025 07:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Загрузка межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки выполнена в различных регионах России в канун Дня Ракетных войск стратегического назначения.

«Ракета устанавливается в ШПУ при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции занимают несколько часов», - сообщили в министерстве обороны России.

Перевооружение РВСН включает не только поставку новых ракетных комплексов войскам, но и развитие современной инфраструктуры, которая создает улучшенные условия для подготовки дежурных сил, несения боевого дежурства личным составом и отдыха.

Реализация запланированных мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач, отметили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что расчеты ПГРК «Ярс» в Сибири выведены на маршруты боевого патрулирования в рамках планового учения.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #РВСН #Ракетные войска стратегического назначения #ПТРК Ярс
