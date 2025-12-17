Путин: ВС РФ завоевали и удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО

Российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Глава государства отметил, что уходящий год стал важным этапом в выполнении задач специальной военной операции.

«Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта», - сказал Путин.

По словам президента, российские войска уверенно продвигаются вперед.

Путин подчеркнул, что в ходе боевых действий российские силы наносят значительный урон противнику, уничтожая его группировки и резервы, включая так называемые элитные подразделения. Он также указал, что поражаются соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах и оснащенные современной иностранной техникой и вооружением.

Расширенное заседание коллегии Минобороны проходит с участием руководства военного ведомства и командования Вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся ежегодно: на них подводят итоги работы за прошедший год и формулируют задачи по укреплению обороноспособности страны и дальнейшему развитию армии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.