МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: ВС РФ завоевали и удерживают стратегическую инициативу в зоне СВО

Глава государства отметил, что уходящий год стал важным этапом в выполнении задач специальной военной операции.
17-12-2025 13:49
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всей линии фронта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Глава государства отметил, что уходящий год стал важным этапом в выполнении задач специальной военной операции.

«Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта», - сказал Путин.

По словам президента, российские войска уверенно продвигаются вперед.

Путин подчеркнул, что в ходе боевых действий российские силы наносят значительный урон противнику, уничтожая его группировки и резервы, включая так называемые элитные подразделения. Он также указал, что поражаются соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах и оснащенные современной иностранной техникой и вооружением.

Расширенное заседание коллегии Минобороны проходит с участием руководства военного ведомства и командования Вооруженных сил. Такие мероприятия проводятся ежегодно: на них подводят итоги работы за прошедший год и формулируют задачи по укреплению обороноспособности страны и дальнейшему развитию армии.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Владимир Путин #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 