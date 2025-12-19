МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что российская армия стала самой боеспособной в мире

Владимир Путин отметил, что под боеспособностью понимается в том числе и наличие новых видов вооружения, включая стратегические.
Тимур Шерзад 19-12-2025 16:07
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия стала самой боеспособной в мире. Он сделал это на программе «Итоги года», отвечая на вопросы журналистов и граждан. 

«Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны, развитие Вооруженных сил, что они стали, наверное, самыми боеспособными в мире», - сказал Путин. 

Владимир Путин уточнил, что тут в расчет берутся и новые виды вооружения, в том числе и стратегического характера.

Также Путин сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции находятся 700 тысяч военнослужащих. Он добавил, что в Российской Федерации есть много желающих, которые идут защищать интересы Родины.

#армия #ВС РФ #боеспособность #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 