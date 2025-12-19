Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия стала самой боеспособной в мире. Он сделал это на программе «Итоги года», отвечая на вопросы журналистов и граждан.

«Я вот говорил недавно на коллегии Министерства обороны, развитие Вооруженных сил, что они стали, наверное, самыми боеспособными в мире», - сказал Путин.

Владимир Путин уточнил, что тут в расчет берутся и новые виды вооружения, в том числе и стратегического характера.

Также Путин сообщил, что в зоне проведения специальной военной операции находятся 700 тысяч военнослужащих. Он добавил, что в Российской Федерации есть много желающих, которые идут защищать интересы Родины.