Белоусов: дроноводы «Рубикона» уничтожили 13 000 единиц техники и вооружения ВСУ

Этот показатель составляет свыше четверти всех результатов огневого поражения, достигнутых беспилотной авиацией, отметил глава ведомства.
17-12-2025 14:57
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Подразделения беспилотных систем «Рубикон» находятся на переднем крае развития войск БПЛА и демонстрируют значительную эффективность в ходе специальной военной операции. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«В авангарде войск стоят отряды "Рубикон". Ими уничтожено более 13 тысяч единиц вооружения и техники, что составляет более четверти от результатов огневого поражения беспилотной авиацией», - сказал он на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Белоусов также отметил, что опыт СВО показал высокую эффективность применения робототехнических платформ, в том числе для эвакуации раненых с поля боя. В 2025 году в войска было поставлено 288 единиц такой техники, что пока покрывает лишь около 20% от реальной потребности.

Министр подчеркнул, что в следующем году Вооруженные силы должны быть обеспечены робототехническими средствами в полном объеме. По его словам, это одна из приоритетных задач, напрямую связанная с сохранением жизни личного состава.

Ранее Белоусов сообщал, что военные медики сегодня спасают более 90% раненых, поступающих с поля боя, а время доставки военнослужащих с тяжелыми травмами в специализированные медицинские учреждения за последние два года удалось сократить до 36 часов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Андрей Белоусов #Рубикон
