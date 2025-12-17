МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Средства ПВО перехватили 94 украинских дрона за ночь

Большинство БПЛА сбито над территориями Ростовской области и Краснодарского края.
17-12-2025 07:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Силы противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 95 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Большинство дронов сбито над территориями Краснодарского края (31) и Ростовской области (22). Еще десять БПЛА перехватили над Воронежской областью, по восемь - над Саратовской областью, акваториями Азовского и Черного морей, а также четыре над Волгоградской и три над Брянской областями.

За ночь до этого ПВО сбили или перехватили 83 беспилотника, выпущенных украинскими войсками.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #украинские БПЛА
