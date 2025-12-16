При штурме Варваровки в Запорожской области наши бойцы применили хитрость. Гвардейцы-разведчики группировки войск «Восток» стремительно зашли с тыла. Враг не успел понять, что происходит. Противник бежал из села, оставив погибших и раненых. Варваровку освободили 14 декабря. Это позволило взять под контроль дороги вокруг Гуляйполя - крупного пункта обороны, и осложнить снабжение ВСУ.

Это село в нескольких километрах от Гуляйполя, где у ВСУ крупный укрепрайон. Наши парни наступали со стороны Доброполья - его взяли под контроль в начале декабря. Штурмовые группы добирались на бронетехнике. А украинские боевики отбивались - дронами.

Из автоматов сбивали вражеских птиц. Потом - пешком по лесопосадкам до Варваровки. В селе почти 300 домов. Путь пехоте расчищали асы беспилотной авиации. Жгли бронетехнику. Наши операторы БПЛА ювелирно залетали в подвалы. Тем временем наши парни вышли на первые опорники неприятеля. Здесь подразделения киевского режима рассчитывали сдержать российских воинов. Только сил не хватило.

«Было два ВСУшника. Мы зачистили блиндаж. На открытке нас спалили ФПВ-дроны. Меня атаковали четыре дрона. Я отполз с открытки до лесополки. Оказал себе помощь», - рассказал штурмовик-разведчик с позывным Горелый.

Пока штурмовые отряды со стороны Доброполья оттягивали на себя основные силы противника, остальные гвардейцы-разведчики уже продвигались по селу. Стремительно с тыла. ВСУшники не успели понять - как. В беспорядочном бегстве бросали погибших и раненных, которые позже сдавались в плен. В Варваровке киевский режим потерял более 100 боевиков.

«Пленные рассказывают, что командование их бросает на убой, никакой помощи, ничего от них не ожидают, ни подкрепления, ничего нет. Они мобилизованы, что не хотят уже воевать», - пояснил командир группы с позывным Красава.

От Варваровки до Гуляйполя не более пяти километров. Село на возвышенности. Оттуда город, за который бои идут с конца ноября, как на ладони. Там положение украинских формирований ухудшается все сильнее. Теперь практически всю дорогу от Покровского, где логистический хаб ВСУ в Днепропетровской области, контролирует российская армия.

Все дороги вокруг Гуляйполя под контролем нашей воздушной разведки. Каждое передвижение противника пресекается нашей артиллерией и авиацией. Тем временем ВСУшники пытаются остановить наступление российской армии гексокоптерами в небе над Варваровкой. Их сбили более 70.

Освобождение Варваровки - один из завершающих этапов зачистки территори к востоку от реки Гайчур. Постепенно неприятеля вытесняют из Гуляйполя. В городе штурмовые группы «Востока» продвигаются широким фронтом с севера и востока - от Варваровки, Яблокова, Затишья, Зеленого Гая и Червоного. В Гуляйполе враг отходит ближе к центру - там командование и пункты управления БПЛА. Укрываются в подвалах. Наспех пытаются укрепить оборону.

«У противника там сейчас все плохо, они находятся в окружении, то есть подвозов у них уже никаких нет, ни боеприпасов, ни какого-то оборудования. Выходить их оттуда тоже уже некуда, ротации не происходит. У них два варианта. Или сдаваться в плен, или просто погибнуть там», - рассказал старший оператор БПЛА с позывным Буран.

Гуляйполе - стратегическая точка. Райцентр. Протяженность около 14 километров. Освобождение города грозит обвалом обороны ВСУ и на Запорожском, и на Днепропетровском направлении. Ранее отсюда везли продовольствие и боеприпасы на несколько сотен километров вокруг. Сейчас эти пути перерезаны, склады с НАТОвскими «подарками» сжигаются.

«Противник пытается огрызаться, но у него не получается, так как мы, получается, наступаем со всех сторон, и думаю, что в скором времени возьмем в кольцо. Добивают своих, то есть не дают им в плен, чтобы наши взяли. Чтоб они шли к нам в плен. Их расстреливают. Либо птицами убивают, FPV-дронами», - добавил Буран.

Взятие Гуляйполя позволит продвигаться дальше - на Орехов и Запорожье. А в Днепропетровской области группировка давит врага в Покровском. Наступают со стороны сел Остаповское, Отрадное, Гай, Новоалександровка, Волчье. Через поселок проходит трасса Донецк-Запорожье. Потеря этого участка усугубит логистические проблемы противника. В дальнейшем наши смогут наступать на Павлоград и Днепропетровск.