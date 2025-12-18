МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Украинский солдат сообщил о сдаче в плен целого взвода ВСУ

По словам Сороки, находясь на позициях, он и его сослуживцы слышали переговоры по другим радиоканалам, из которых следовало, что один из взводов - около 30 человек - уже сложил оружие.
18-12-2025 10:49
Украинский военнослужащий Юрий Сорока, служивший в 38-й бригаде ВСУ, сообщил, что принял решение сдаться в плен после того, как по радиосвязи узнал о сдаче в плен целых подразделений из той же части. Кадры беседы с пленным опубликовало Министерство обороны России.

«Мы пока были на позиции, по рации слышали на других каналах, что один или несколько взводов, около 30 человек, сдались в плен из этой же бригады», - сказал Сорока.

Это, как утверждает пленный, убедило их в том, что сдача в плен возможна и не приводит к расправе, после чего группа решила покинуть позиции и попытаться сдаться.

Сорока рассказал, что военнослужащие оставили занимаемые позиции, нашли укрытие, переоделись в гражданскую одежду и скрывались в подвале до момента, когда их обнаружили российские военнослужащие. Он также сообщил, что был мобилизован принудительно в начале сентября, а после краткой подготовки направлен на передовую.

По его утверждению, на позициях подразделение подвергалось интенсивным ударам артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации, что делало невозможным какое-либо передвижение. До момента пленения, добавил Сорока, группа находилась в подвале без продовольствия и питьевой воды и была вынуждена использовать воду из технических труб. Кроме того, он заявил, что решения украинского руководства, по его мнению, принимаются без учета интересов населения.

Другой украинский военнослужащий, попавший в плен, ранее также заявил, что его подразделение было фактически брошено командованием на позициях без возможности отхода.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

