МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Замминистра обороны РФ Санчик вручил госнаграды проходящим лечение бойцам

Генерал-полковник Александр Санчик также вручил награды медперсоналу филиала № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко.
20-12-2025 18:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Санчик вручил государственные награды проходящим лечение бойцам. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что награждение прошло в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко. Помимо военнослужащих, медали получил и медперсонал.

«Спасибо вам за ту работу, которую вы делали в рамках выполнения боевых задач для нашей общей победы», - сказал Санчик на награждении.

Ранее в Москве на церемонии «Патриоты России» наградили участников и волонтеров СВО. Торжественное мероприятие прошло в Московском доме общественных организаций.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #награждение #госнаграды #Александр санчик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 