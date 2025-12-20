Замминистра обороны РФ Санчик вручил госнаграды проходящим лечение бойцам

Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Санчик вручил государственные награды проходящим лечение бойцам. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что награждение прошло в филиале № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко. Помимо военнослужащих, медали получил и медперсонал.

«Спасибо вам за ту работу, которую вы делали в рамках выполнения боевых задач для нашей общей победы», - сказал Санчик на награждении.

Ранее в Москве на церемонии «Патриоты России» наградили участников и волонтеров СВО. Торжественное мероприятие прошло в Московском доме общественных организаций.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.