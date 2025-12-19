Герой России рассказал, что потери при взятии Северска были минимальными

Герой России Наран Очир-Горяев, командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, приглашенный президентом РФ Владимиром Путиным на «Итоги года», рассказал, что потери при взятии Северска были минимальными.

«Потери были минимальными, потому что мы шли малыми группами», - отметил командир роты.

Он уточнил, что в ходе освобождения города были задействованы 24 группы, в которых всего насчитывалось 84 человека.

Также в ходе программы «Итоги года» Владимир Путин констатировал полное окружение города Димитров в ДНР российскими войсками. Неприятель пытается выходить из окружения мелкими группами.