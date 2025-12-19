МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Герой России рассказал, что потери при взятии Северска были минимальными

Командир штурмовой роты Наран Очир-Горяев объяснил, что потери были невелики, так как штурмовики работали малыми группами.
Тимур Шерзад 19-12-2025 12:29
Герой России Наран Очир-Горяев, командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии, приглашенный президентом РФ Владимиром Путиным на «Итоги года», рассказал, что потери при взятии Северска были минимальными. 

«Потери были минимальными, потому что мы шли малыми группами», - отметил командир роты. 

Он уточнил, что в ходе освобождения города были задействованы 24 группы, в которых всего насчитывалось 84 человека.

Также в ходе программы «Итоги года» Владимир Путин констатировал полное окружение города Димитров в ДНР российскими войсками. Неприятель пытается выходить из окружения мелкими группами. 

#армия #освобождение #северск #Итоги года с Владимиром Путиным #Наран Очир-Горяев
