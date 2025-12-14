Заявления киевского режима о якобы успехах в районе Купянска не соответствуют действительности. Об этом сообщил «Звезде» источник в Объединенной группировке войск.

«Украинскими СМИ распространяется информация о якобы взятии ВСУ под контроль населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка, расположенных на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона "Юбилейный" в самом городе. Данные заявления не соответствуют действительности», - сообщил собеседник телеканала.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» прочно удерживают рубежи на данном направлении. Украинские власти делают это, чтобы усилить давление на администрацию Белого дома и внести в мирный план урегулирования конфликта корректировки, выгодные для себя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что полоса безопасности в приграничных районах Украины создается в плановом порядке. Глава государства отметил хорошую динамику на всех направлениях.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.