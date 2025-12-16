«Уничтожили танк»: бойцы рассказали о радиоигре с ВСУ под Константиновкой

Взятие сел Тарасовка, Новооленовка, Яблоновка и Александро-Калиново в ДНР срезало линию обороны ВСУ по реке Бычок. Это позволило зачистить зону южнее Клебан-Быкского водохранилища, а также обезопасить фланги других наступающих полков ВС РФ. В целом операция способствовала началу обхвата Константиновки и выходу российских подразделений на окраины города. Съемочная группа «Звезды» показывает кадры из освобожденной Тарасовки на Константиновском направлении.



Группа боевиков ВСУ из пяти человек заходит в одну из построек возле частного дома в Тарасовке. Скучковались и не поняли, что над ними висит наша птица. Тут же по этому адресу прилетел дрон-камикадзе.

Украинские солдаты израненные и контуженные выбираются из-под завала и двигаются дальше. Пока под постоянными атаками дронов не доходят до двухэтажки. Сюда же стекались и другие боевики. Наши особо не препятствовали этому. Чтобы накрыть всех разом в одном месте. На этих кадрах успешный штурм этого опорника. Вот так эта двухэтажка выглядит сейчас. Военкоры «Звезды» первые из журналистов, кто снимает здесь.

«Когда я сюда зашел, пленники здесь у нас были. Потихоньку их откатывали», - рассказал штурмовик Турбо.

Взяв пленных и завладев их рациями, бойцы штурмового отряда 33-го полка 8-й армии группировки «Центр» начали радиоигру с противником.

«Еще сутки переговариваясь со связистами мы поняли, что противник введен в заблуждение, стали это использовать. Те в итоге вызвали группу эвакуации с танком», - пояснил замкомандира 33-го полка, Герой России Евгений Мельник.

В итоге украинский танк попал в засаду и был поражен несколькими ударными FPV-вишками. Антидроновый обвес не помог. На кадрах один из выживших украинских танкистов спасается бегством.

Российские бойцы продолжили обман противника в радиоэфире и запросили отход группы украинских раненых в количестве 12-ти человек в соседнюю Новооленовку. Командиры ВСУ дали добро.

«Мы продумали определенный план. На носилки закинули боеприпасы - еда вода, все что необходимо. Только вместо солдат противника пошли наши штурмовые группы», - объяснил Евгений Мельник.

Двенадцать псевдораненых оказались российским спецназом, который начал выкашивать националистов в Новооленовке. После чего начался стремительный штурм села.

Далее на кадрах боевики толпой бегут прочь. В населенный пункт врывается наша мото-кавалерия. Боец с позывным Восьмой был в числе первых. Он же потом поднимал российский флаг в следующем освобожденном селе – Яблоновке.

«Закатились в Новооленовку зашли по пять человек побросали мотоциклы и с ходу вступили в бой, в стрелкотню. Они сами не ожидали с размаху все было на таком адреналине», - поделился Восьмой.

Новооленовку освободили еще весной, но только сейчас у журналистов появилась возможность приехать в эти места. Тогда российские войска быстро превратили село в логистический центр по накапливанию резервов. Это позволило начать мощный прорыв на север в сторону Константиновки с контролем стратегической трассы, ведущей в город. И последующим взятием сел Яблоновка и Александро-Калиново.