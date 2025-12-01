Над регионами России уничтожили 35 БПЛА ВСУ за три часа

Средства ПВО перехватили и уничтожили с 20.00 до 23.30 (по московскому времени) 35 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Наибольший удар пришелся над акваторией Черного моря, где сбили 23 вражеских беспилотника. Еще шесть БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым. Кроме этого, три беспилотных летательных аппарата перехватили над акваторией Азовского моря и три над Белгородской областью.

В Минобороны ранее сообщили о 30 сбитых беспилотников ВСУ за три часа. Уточняется, что 17 дронов уничтожили над Крымом, а 13 - над акваторией Черного моря. Информация о пострадавших и разрушениях на земле отсутствует.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.