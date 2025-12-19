Путин заявил, что Белоусов лично занимается темой беспилотников

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Хочу отметить и роль министра обороны - он лично занимается беспилотием, много сделал для этого», - сказал Верховный главнокомандующий ВС РФ.

Он отметил, что благодаря усилиям главы Министерства обороны ситуация с «беспилотием» в РФ кардинальным образом поменялась.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обсудил развитие беспилотных систем с военными корреспондентами. Также обсуждались вопросы модернизации вооружения, военной техники и средств поражения с учетом опыта специальной военной операции.