МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин заявил, что Белоусов лично занимается темой беспилотников

По словам российского лидера, благодаря усилиям главы Министерства обороны России ситуация с «беспилотием» в РФ кардинальным образом поменялась.
Игнат Далакян 19-12-2025 13:01
© Фото: Кристина Кормилицина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов лично занимается темой беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Хочу отметить и роль министра обороны - он лично занимается беспилотием, много сделал для этого», - сказал Верховный главнокомандующий ВС РФ.

Он отметил, что благодаря усилиям главы Министерства обороны ситуация с «беспилотием» в РФ кардинальным образом поменялась.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов обсудил развитие беспилотных систем с военными корреспондентами. Также обсуждались вопросы модернизации вооружения, военной техники и средств поражения с учетом опыта специальной военной операции.

#армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #дроны #Андрей Белоусов #Итоги года с Владимиром Путиным
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 