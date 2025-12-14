МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: у нас много желающих, которые идут защищать интересы Родины

По словам главы государства, укомплектование армии продолжается в плановом режиме и идет хорошими темпами.
Андрей Аркадьев 19-12-2025 13:04
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В России сохраняется высокий уровень добровольной готовности граждан к службе в Вооруженных силах, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.

«У нас много желающих, наших мужчин, настоящих мужчин, которые добровольно приходят и заключают контракты на службу в Вооруженных силах и добровольно идут защищать интересы Родины и интересы людей», - заявил глава государства.

Он подчеркнул, что многие мужчины осознанно и добровольно заключают контракты, принимая решение защищать интересы Родины и безопасность людей.

Путин сообщил, что только за уходящий год на контрактную службу в Вооруженные силы России поступило более 400 тысяч человек - по его словам, от 406 до 410 тысяч. Президент отметил, что речь идет именно о добровольцах, а не о принудительном наборе.

Отдельно глава государства обратил внимание на возрастной состав контрактников. По его словам, среди них есть и совсем молодые люди, в том числе студенты различных вузов, которые берут академический отпуск, чтобы подписать контракт и отправиться в зону боевых действий. Особенно часто, уточнил Путин, такие добровольцы выбирают направления, связанные с работой операторов беспилотных летательных аппаратов.

По словам президента, Россия стала лидером по количеству дронов в зоне спецоперации и превосходит противника. Глава государства отметил роль министра обороны Андрея Белоусова, который лично занимается этим вопросом.

