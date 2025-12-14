МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Силы ПВО сбили 94 украинских беспилотника за ночь

Над акваториями Каспийского и Азовского морей в общей сложности сбили 12 беспилотников.
19-12-2025 08:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

За прошедшую ночь дежурным средствам противовоздушной обороны удалось не допустить совершения террористической атаки ВСУ при помощи 94 беспилотников. Практически треть их удалось уничтожить над территорией Ростовской области - 36 объектов.

Над Воронежской областью уничтожены 15 вражеских дронов, еще 17 - над территорией Белгородской области.

Суммарно 12 украинских беспилотников сбиты в небе Самарской и Астраханской областей. По одному летательному объекту перехватили над Курской областью и Краснодарским краем.

Кроме того, над водами Каспийского моря уничтожены семь БПЛА противника и еще пять над Азовским морем.

Сутками ранее удалось пресечь 47 вооруженных атак украинских войск.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 