За прошедшую ночь дежурным средствам противовоздушной обороны удалось не допустить совершения террористической атаки ВСУ при помощи 94 беспилотников. Практически треть их удалось уничтожить над территорией Ростовской области - 36 объектов.

Над Воронежской областью уничтожены 15 вражеских дронов, еще 17 - над территорией Белгородской области.

Суммарно 12 украинских беспилотников сбиты в небе Самарской и Астраханской областей. По одному летательному объекту перехватили над Курской областью и Краснодарским краем.

Кроме того, над водами Каспийского моря уничтожены семь БПЛА противника и еще пять над Азовским морем.

Сутками ранее удалось пресечь 47 вооруженных атак украинских войск.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.