Путин: создаются зоны безопасности в Сумской и Харьковской областях

Владимир Путин отметил, что стратегическая инициатива находится в руках российских войск.
Тимур Шерзад 19-12-2025 12:19
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что идет создание зон безопасности на Сумском направлении. Он сделал это во время программы «Итоги года», отвечая на вопросы журналистов и граждан. 

В качестве примера Путин привел взятие под контроль российскими военнослужащими городов Волчанск и Купянск.

Владимир Путин отметил, что под Купянском в окружении находятся 3 500 украинских военнослужащих. У них, подчеркнул российский президент, нет никаких шансов вследствие плотности окружения. 

Также Путин констатировал, что наши войска сейчас наступают по всей линии боевого соприкосновения. При этом он подчеркнул, что Вооруженные силы России владеют стратегической инициативой, начиная с полного освобождения Курской области.

#армия #сумская область #СВО #Итоги года с Владимиром Путиным #Сумское направление
