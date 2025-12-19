МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин сообщил, что в зоне СВО находится 700 тысяч военнослужащих

Владимир Путин заметил, что в окопах спецоперации в изобилии представлены представители поколения 90-х годов.
Тимур Шерзад 19-12-2025 15:55
Президент России Владимир Путин заявил, что в зоне проведения специальной военной операции находятся около 700 тысяч военнослужащих. Он сделал это на программе «Итоги года».

«Сейчас мы живем в условиях проведения специальной военной операции. У нас 700 тысяч человек в зоне СВО», - сказал Путин. 

Также, отвечая на вопросы граждан и журналистов, Владимир Путин отметил, что в России есть много желающих, которые идут защищать интересы Родины. Он подчеркнул, что укомплектование армии продолжается в плановом режиме и идет хорошими темпами.

Также российский лидер сообщал, что наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Он констатировал, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью перешла к России после того, как украинских боевиков удалось выгнать из Курской области.

#армия #военнослужащие #СВО #Итоги года с Владимиром Путиным
