Парк дронов в РВСН увеличился за год более чем в два раза

Роль беспилотников в вооруженных конфликтах по всему миру неуклонно возрастает.
Тимур Юсупов 17-12-2025 00:36
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» рассказал о перспективах развития направления беспилотных войск и раскрыл, что за прошедший год парк БПЛА в войсках увеличился более, чем в два раза.

«Безусловно, опыт вооруженных конфликтов последних лет наглядно демонстрирует возрастающую роль применения беспилотных систем, которые уже зарекомендовали себя как эффективное средство вооруженной борьбы. Несомненно, и у стратегических ракетчиков данные системы получили место в общей структуре комплексной безопасности стратегических объектов наряду с другими системами активной обороны», - пояснил военачальник.

По словам Каракаева, на сегодняшний день развитие БПЛА является одним из приоритетных направлений для РВСН, от успехов в котором напрямую зависит боеспособность армии. Для наиболее эффективного выполнения поставленных задач, в уходящем году в России была сформирована Служба беспилотных систем, входящая в состав Ракетных войск. Ее создание помогло в разы увеличить численность профессионально обученных бойцов-дроноводов, а также значительно повысить уровень подготовки и профессионализма военнослужащих.

В ближайшем будущем войска РВСН планируют оснастить новыми современными беспилотными многоцелевыми системами, что позволит им решать обеспечивающие и разведывательно-ударные задачи.

В интервью Каракаев также рассказал, что РВСН доказали свою эффективность на фоне новых вызовов.

#армия #РВСН #бпла #дроны #Сергей Каракаев #войска беспилотных систем
