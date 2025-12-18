Киев ежемесячно мобилизует примерно в два раза меньше военнослужащих, чем в начале 2025 года. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, выступая на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

«С начала года количество ежемесячно мобилизуемых снизилось с 28 тысяч до 14 тысяч человек в ноябре, что формирует устойчивую тенденцию к снижению численности украинской армии», - сказал Герасимов.

Глава Генштаба связал это с ухудшением социально-экономической ситуации в стране, ростом потерь на фронте и разочарованием населения в действиях властей. По его оценке, с начала специальной военной операции Украину покинули около девяти миллионов человек.

Герасимов также заявил о росте масштабов дезертирства. По его данным, ежемесячно до 30 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно оставляют место службы, а общее число возбужденных в отношении них уголовных дел превышает 160 тысяч.

Глава Генштаба заявил, что конфликт на Украине носит характер прокси-войны Запада против России, которая ведется руками украинцев. При этом, отметил он, европейские страны продолжают курс на эскалацию, что, по его словам, создает риски глобального характера. Кроме того, Герасимов обвинил Запад в продолжении попыток нанести РФ стратегическое поражение.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.