МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс
Смарт ТВ
Смартфон
Еженедельник
Радио Звезда
Армейский стандарт
Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эфир
Программы
Фильмы
Новости
Эфир
Телепрограмма
Фильмы
Программы
Лица
Путин наградил Героев России, участвовавших в освобождении Северска
17-12-2025 17:44
© Фото: ТРК «Звезда»
© Видео: ТРК «Звезда»
Поделиться:
#армия
#Владимир Путин
#герои России
#северск
Читайте нас:
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости
Армия
ОПК
Вопросы истории
Общество
Спорт
Наука и техника
Экономика и бизнес
Телеканал
Прямой эфир
Программы
Программа передач
Фильмы онлайн
О телеканале
ЛИЦА
Лица телеканала
Помним наших коллег
О КОМПАНИИ
Медиахолдинг «Звезда»
Вакансии
Международный вокальный конкурс «Звезда»
Приложение для смартфона
Смарт ТВ приложение «Звезда»
Киностудия «Звезда»
Правовая информация
Лицензии
Социальная реклама
Контакты
Телеканал «Звезда Плюс»
О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Главное
Новости
Видео
Поиск и меню