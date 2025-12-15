Ночью над Россией перехватили 130 украинских беспилотников

За прошедшие восемь часов российские силы противовоздушной обороны уничтожили 130 украинских дронов, выпущенных по территории РФ.
Наибольшее количество сбитых объектов противника пришлось на Астраханскую область - 38 БПЛА.
Также 25 летательных объектов ликвидировали над Брянской областью и столько же - над Московским регионом, притом 15 беспилотников летели на российскую столицу.
По восемь БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Ростовской и Калужской областей. Кроме того, шесть беспилотных летательных средств сбили над Тульским регионом, четыре - над территорией Республики Калмыкия, по три - над Курской и Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожены в Рязанской области и над водами Каспийского моря.
