МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ночью над Россией перехватили 130 украинских беспилотников

При попытке атаковать Москву уничтожены 15 летательных аппаратов противника из 25 БПЛА, направленных на Московский регион.
15-12-2025 07:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

За прошедшие восемь часов российские силы противовоздушной обороны уничтожили 130 украинских дронов, выпущенных по территории РФ.

Наибольшее количество сбитых объектов противника пришлось на Астраханскую область - 38 БПЛА.

Также 25 летательных объектов ликвидировали над Брянской областью и столько же - над Московским регионом, притом 15 беспилотников летели на российскую столицу.

По восемь БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Ростовской и Калужской областей. Кроме того, шесть беспилотных летательных средств сбили над Тульским регионом, четыре - над территорией Республики Калмыкия, по три - над Курской и Орловской областями. Еще два вражеских дрона уничтожены в Рязанской области и над водами Каспийского моря.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 