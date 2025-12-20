МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Над Россией сбили 27 украинских дронов за ночь

Большая часть из ликвидированных этой ночью летательных объектов ВСУ пришлась на Белгородскую и Воронежскую области.
20-12-2025 07:41
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В ночь на субботу в небе над Россией перехватили 27 украинских дронов, 20 из которых сбили над Белгородской и Воронежской областями.

Еще шесть летательных объектов ВСУ уничтожили над территориями Курской и Липецкой областей, и водами Азовского моря. Один беспилотник сбит над Брянской областью.

Сутками ранее противник предпринял попытку атаковать российскую территорию, запустив 94 беспилотника. Практически треть их - 36 БПЛА - удалось уничтожить над Ростовской областью.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

