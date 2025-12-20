Воспитанники «Преображенского кадетского корпуса» приняли Торжественную клятву

В Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации прошла церемония принятия Торжественной клятвы кадета, в которой поучаствовали 155 воспитанников «Преображенского кадетского корпуса». Будущие защитники отечества обязались всю жизнь руководствоваться девизом своего корпуса: «Сам погибай, а товарища выручай».

В мероприятии приняли участие почетные представители воинской профессии: герои РФ полковник ФСБ Сергей Шаврин, летчик-космонавт полковник Евгений Тарелкин, гвардии полковник запаса МО Вячеслав Сивко, ветераны боевых действий генерал-майор авиации Николай Горчаков, кавалер двух орденов Красной Звезды полковник ФСБ Валерий Бодряшов, а также председатель Регионального отделения «ДОСААФ РОССИИ» города Москвы Игорь Мельниченко.

Ранее, осенью этого года, Пансион воспитанниц МО РФ завоевал Гран-при фестиваля «Кадетский взгляд».