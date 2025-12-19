У ВСУ практически не остается стратегических резервов, это должно побудить Киева к урегулированию, заявил президент и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Он отметил, что украинские войска пытаются заниматься постановочными съемками или предпринимают попытки вернуть любой ценой утерянные позиции и населенные пункты. Однако это не имеет никакого успеха, подчеркнул Путин.

«Проблема для него еще заключается в том, что в результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему, противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается. И это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами», - выразил мнение Путин.

Отвечая на вопросы населения и журналистов, он заявил о безуспешных попытках ВСУ вернуть контроль над частью Красноармейска. Переход его под контроль российской армии президент назвал очень важным событием, который он назвал хорошим плацдармом для дальнейших наступательных операций.