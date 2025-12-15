МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области

Овладеть населенным пунктом удалось благодаря решительным действиям подразделений «Восток».
15-12-2025 12:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска установили контроль над Песчаным в Днепропетровской области. Об этом говорится в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции по состоянию на 15 декабря 2025 года.

Согласно сообщению российского оборонного ведомства, населенный пункт был освобожден в результате решительных действий подразделений. Также нанесено поражение живой силе и технике штурмовой бригады, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе и Косовцево Запорожской области, Андреевка и Великомихайловка Днепропетровской области.

По данным Минобороны, суточные потери украинской стороны на этом направлении превысили 240 военнослужащих. Помимо живой силы, в зоне ответственности группировки за сутки противник лишился восьми автомобилей, артиллерийского орудия, двух станций РЭБ и двух складов материальных средств.

В сводке также указано, что авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в доставке западного вооружения, а также по складам и пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Днепропетровская область #СВО #Песчаное
